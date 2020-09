Van Aert flikt het opnieuw: "Hele dag gewerkt voor Primoz Roglic, maar zou zonde zijn geweest om het niet te proberen"

Wout Van Aert heeft het opnieuw geflikt. In Lavaur legde hij de overgebleven sprinters er na een zware dag allemaal op en zo pakte hij zijn tweede ritzege in deze Tour de France. Twijfelt er nog iemand aan zijn kunnen?

"Ik ben enorm trots op deze overwinning", aldus Wout Van Aert na zijn tweede etappezege. "Het was van kilometer één echt vol de gas open."

"Bora-Hansgrohe heeft er echt een heel harde race van gemaakt en zo hebben ze veel sprinters achter zich gehouden. We hebben zelf ook hard gewerkt om Primoz Roglic uit de wind te houden."

Absolute topdag

"Er zijn een paar favorieten die tijd verloren hebben voor het algemeen klassement en ik kon het dan nog afmaken in de sprint, een absolute topdag."

"Het was zo'n zootje op het einde dat we met een kleine groep overbleven en dus zou het zonde geweest zijn om het niet te proberen afmaken. Het is meer verrassend, maar dat maakt het des te mooier."