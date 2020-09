Wout van Aert verwacht een zware rit: "We moeten aandachtig zijn"

De zevende etappe in de Tour de France is een rit voor de sprinters, maar toch zou er door de wind wel eens verrassing kunnen zijn. De kans is bestaande dat er waaiers getrokken worden.

Wout van Aert verwacht dan ook een zware rit. "We verwachten dat het hectisch gaat zijn met de wind in de finale. Er kunnen waaiers gevormd worden, dus we moeten aandachtig zijn. Het kan dus zijn dat ik al vroeger in actie ga moeten komen", aldus van Aert net voor de rit bij Sporza.

Aangezien van Aert zijn kopmannen waarschijnlijk zal moeten bijstaan in de finale, is de kans klein dat hij voor eigen rekening kan rijden. "Het zal afwachten worden. Er komen nog heel veel ritten aan, dus het is prioriteit om mijn kopmannen te helpen."