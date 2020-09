Gele trui hoopt op de rustdag nog aan de leiding te staan: "Ik denk dat iedereen op zijn limiet zat"

Verandert de gele trui nog van schouders voor de eerste rustdag? Die is maandag gepland, dus het is nog een dagje volhouden voor Adam Yates. Hoewel het slechts een secondenspel is en hij in de rit naar Loudenvielle op de proef gesteld werd, blijft de Brit voorlopig aan de leiding staan.

"Ik ben behoorlijk tevreden", reageert Yates aan de aankomst. "Het was echt een lastige dag. Voor ons was het een goede ontsnapping die weg was. De vluchter die het dichtst stond, stond nog ver achterop in het klassement", verklaarde Yates waarom de vluchters zo veel voorsprong kregen.

AANVALLEN LINKS EN RECHTS

Er was ook nog wel vuurwerk tussen de favorieten en Yates kreeg het moeilijk. "Op een gegeven moment was het tempo te hoog, waren er aanvallen links en rechts, en moest ik een gaatje laten. Ik moest me herpakken en terug tot bij het groepje geraken waar de andere favorieten zaten."

Dat lukte en zo kan de renner van Mitchelton-Scott de negende rit toch weer aanvatten in het geel. "Morgen is het een gelijkaardige etappe en daarna volgt de rustdag. Hopelijk kunnen we er morgen voor gaan, blijf ik uit de problemen en geraken we met de gele trui aan de rustdag. Ik denk dat iedereen op zijn limiet zat vandaag."