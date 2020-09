Peters bevestigt eerdere ritwinst in grote ronde door maat te nemen van renner als Zakarin: "Het is echt zot"

Winnen in twee verschillende grote ronden is niet iedereen gegeven, maar wel Nans Peters. Zakarin was nochtans een te duchten tegenstander, maar in de afdaling bleek Peters ruimschoots de betere. Deze straffe stoot van de AG2R-man is alvast geen toeval meer.

Als Fransman winnen in de Tour: is er iets mooier? "Het is te gek. Echt zot. Vorig jaar behaalde ik mijn eerste ritzege in een grote ronde in Italië. Dus waarom niet proberen in een ontsnapping te gaan in de Tour? Winnen in de Ronde van Frankrijk is een droom. Ik heb het klaargespeeld."

GEEN INDICATIE VAN VOORSPRONG

Zakarin naderde op een gegeven moment wel tot op een tiental seconden. Daar was Peters zich zelfs niet van bewust. "Ik had geen oortje meer in en had geen enkele indicatie van mijn voorsprong. Ik dacht: niet kraken, niet kraken. Ik heb weerstand kunnen bieden."

Als je afstevent op je eerste Tourzege en je weet niet wat je voorsprong is: niet bepaald geruststellend. "Ik ben blijven doordoen, je weet nooit wat er gebeurt."