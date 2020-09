Peters wint op karakter rit over Port de Balès en Peyresourde, Pogacar maakt tijd goed en oplawaai voor Pinot

Col de Menté, Port de Balès en de Peyresourde: het zou een hele zware dag worden in de Tour, voor de klimmers. Ook een rit voor de vluchters: Nans Peters nam de maat van twaalf metgezellen. Bij de favorieten kreeg Pinot een oplawaai en maakte Pogacar indruk.

Het duurde slechts enkele kilometers of dertien renners vormden de vroege ontsnapping van de dag. Ben Hermans had deze rit uitgekozen om mee te gaan in de aanval en zat in de vlucht met Cosnefroy, Coussin, Grellier, Kragh Andersen, Mørkøv, Pacher, Peters, Powless, Réza, Skujins, Verona en Zakarin. Ze vonden het in het peloton wel prima en schonken hen een voorsprong van meer dan tien minuten.

Toen was het al duidelijk dat de ritwinnaar in de ontsnapping zat. Cosnefroy kwam als eerste boven op de Col de Menté. In afwachting van de Port de Balès anticipeerde Cousin en die ging een minuutje voorop rijden. Lang zou dat niet duren. Op deze col buiten categorie toonden Zakarin en Peters zich de beste klimmers in de kopgroep. Hermans kon niet mee met hen en zou later ook in het achtervolgend groepje lossen.

KRUIS DOOR KLASSEMENTSAMBITIES PINOT

Lossen, dat deed zowaar ook Thibaut Pinot in de groep der favorieten. De Fransman had te kampen met rugklachten en kon zijn kansen zo niet voluit verdedigen. Pinot kreeg een oplawaai van jewelste en mag een kruis maken over zijn klassementsambities.

In de afdaling durfde Peters meer risico's nemen en zo sloeg hij een mooie kloof ten opzichte van Zakarin. Die laatste weerde zich wel enorm op de Peyresourde en kwam tot op tien seconden, maar niet dichter. Peters bleef op karakter voorop en behaalde een mooie ritzege. Zakarin werd nog voorbijgereden door Skujins (2e) en Verona (3e)

DUMOULIN WERKT VOOR ROGLIC

Bij de favorieten een opvallend beeld: Dumoulin werkte voor Roglic, maar die legde er wel de pees op. Tot Pogacar overnam met een versnelling, Roglic en Quintana sprongen mee. Uran sleurde er een aantal anderen toch ook weer bij. Een volgende aanval van Pogacar was wel snedig genoeg: het Sloveense wonderkind charmeerde bergop. Van social distancing bij de massaal opgekomen fans op de klim geen sprake.

Landa en Porte gingen nog op de tegenaanval op Pogacar. Ze kregen het gezelschap van Quintana en Roglic na een versnelling van de Colombiaan, maar Pogacar maakte wel een deel van de tijd goed die hij verloor in de waaierrit.