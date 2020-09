Philippe Gilbert zit opnieuw op de fiets: "Hoop snel terug wedstrijden te kunnen rijden"

Philippe Gilbert moest al vroeg opgeven in de Tour de France, omdat hij een breuk had opgelopen in de eerste etappe. De Belg van Lotto-Soudal zit echter al terug op de fiets en hoopt snel terug te zijn.

In de eerste etappe van de Tour de France kwam Philippe Gilbert ten val. Daarbij liep hij een breuk op in zijn linkerknie. De renner van Lotto-Soudal zit echter al opnieuw op de fiets, want in een filmpje op Instagram liet hij zien dat hij op de Col d'Èze aan het rijden was. Daar gaf hij ook een woordje uitleg bij. "Ik hoop snel terug wedstrijden te kunnen rijden. Ik heb een uur en een kwartier gereden en ik ben trots. Dit is nog maar een begin", aldus een strijdvaardige Philippe Gilbert.