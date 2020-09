Tom Dumoulin komt terug op zijn opvallend manoeuvre en komt ook met oproep: "Draag alsjeblieft een mondmasker"

Het koersgedrag van Tom Dumoulin in deze Tour is wel erg merkwaardig. De Nederlander begon eraan als schaduwkopman bij Jumbo-Visma, maar zette zich in de eerste Pyreneeënrit plots op kop in functie van Roglic. Die zat even later dan geïsoleerd tussen de andere favorieten.

Het was een actie waar velen van opkeken en toch niet al te slim leek. "Gisteren was een goede les", beschouwt Tom Dumoulin het. "We zijn hier om de Tour te winnen. Primoz zit in een heel goede positie. We willen hem daar houden."

Kan Jumbo-Visma in de Tourrit naar Laruns een slag slaan en zo Roglic in een nog betere positie krijgen? "Als er kansen zijn, zullen we die uiteraard nemen." Een ander thema dat in de Tour centraal staat is dat van de gezondheid. In de achtste rit stond er op de beklimmingen en aan de aankomst een pak volk. Alsof Covid-19 een illusie is.

Het coronavirus is nog altijd aanwezig

Het houdt ook Tom Dumoulin wel bezig. "Het coronavirus is nog altijd aanwezig", onderstreept Dumoulin. "We willen de Tour uitrijden en finishen in Parijs. Draag alsjeblieft een masker en houd afstand", richt hij zich tot de fans. "Dat is zeer belangrijk!"