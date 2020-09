Alaphilippe vindt coronatoestand in de Tour toch goed gemanaged en dacht geen moment aan scenario van 2019

Julian Alaphilippe ziet het allemaal wel nog zitten, verplicht mondmasker of niet. Voor deze Tour was er ook al veel te doen rond de gezondheidssituatie. In de bergen zagen we dan toch veel volk dicht bij mekaar komen en ook dicht bij de renners.

Al bij al denkt Alaphilippe dat de hele situatie wel redelijk onder controle is. "Ik denk dat het goed gemanaged is. Soms staan er wel veel mensen op de beklimmingen. Iedereen moet respect hebben voor de regels. Ik kan ze onderweg niet tellen, maar de meeste mensen dragen hun mondmasker." De testen die nu ook de rustdag gebeuren en ook de tests binnen de ploeg moeten ertoe leiden dat de Tour Parijs kan halen. "We worden zelf veel en goed getest. Dat is het belangrijk voor het vervolg. Het is helemaal niet hetzelfde als vorig jaar, maar uiteindelijk gaat de Tour verder." Dus moet Deceuninck-Quick.Step op sportief gebeid blijven presteren. "We gaan nu blijven proberen met Sam Bennett een rit te winnen. In de etappes die mij beter liggen, kan ik mijn kans gaan. Ik ben al heel blij met mijn ritoverwinning en de gele trui die ik mocht dragen." Tijdens zijn periode in het geel ging Alaphilippe evenwel niet zweven. "Ik heb nooit verwacht om te kunnen herhalen wat ik vorig jaar deed. Dat is niet te vergelijken."