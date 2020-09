Keukeleire voelt zich prima na eerdere valpartijen en heeft nog geen rit uitgekozen: "Je weet nooit hoe het verloopt"

De eerste rustdag is het moment om te checken hoe het juist zit, ook voor Jens Keukeleire. Bij hem zal het wellicht een positieve evaluatie zijn. Onlangs vertelde de Belg van EF Pro Cycling immers aan Wielerkrant dat het best goed met hem gaat.

"De eerste drie dagen van de Tour ben ik langs geweest bij de osteopaat, omdat ik gevallen was in de Dauphiné en ik daar nog altijd een beetje last van had", lichtte Keukeleire toe. Inmiddels behoort dat tot de verleden tijd en gaat alles goed met hem. Ondanks ook een valpartijtje in de eerste Tourrit.

Al wil Keukeleire dat wel nuanceren. "Ik was eerder gewoon gestruikeld. Ik was niet echt zwaar neergekomen. Ze vielen voor mij en ik kon net niet op tijd remmen, maar ik denk dat maar vijf kilometer per uur meer reed. Het was meer gewoon een struikeling."

Het is zijn taak om de klassementsrenners van zijn ploeg zo veilig mogelijk door de Tour te loodsen, zeker in de vlakke ritten. Vertoeft hij dan de hele tijd in hun buurt? "Het is een beetje afhankelijk van of er wind staat of niet. Als je weet dat er wat zijwind staat of het gevaarlijk is, probeer ik in de buurt te blijven van de kopmannen."

NOG GEEN VINKJE GEZET

Gezien zijn opdracht lijkt het weinig waarschijnlijk dat we Keukeleire in een ontsnapping gaan zien in deze Tour. "Voorlopig heb ik nog geen rit uitgekozen. In de meeste grote ronden waar ik aan start, overloop ik alle ritten in het roadbook en zet ik een vinkje bij de rit waarin ik eventueel zelf ga mogen proberen. Hier heb ik dat nog niet gedaan, omdat ik weet dat ik hier voor honderd procent ben om de ploeg bij te staan."

Al wil Keukeleire het niet helemaal uitsluiten. "Je weet nooit hoe het verloopt, dus we gaan zien", laat de Bruggeling de deur op een kier. "Voorlopig heb ik zelf nog geen rit aangekruist."