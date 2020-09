Matteo Trentin trekt naar de Emiraten

Matteo Trentin heeft ook een nieuwe ploeg gevonden. De Italiaan vertrekt bij CCC en trekt naar UAE Team Emirates.

Trentin, die momenteel actief is in de Tour de France, heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij UAE Team Emirates. De Italiaan heeft zo eindelijk duidelijkheid waar hij de komende jaren aan de slag kan.

"Ik ben erg blij dat ik me bij UAE kan aansluiten, het is een ambitieus team dat het erg goed doet en waar ik hoop een bijdrage te kunnen leveren met enkele goede resultaten. Het vinden van een team dat een lang en ambitieus project heeft was niet gemakkelijk in deze periode en ik ben er trots op dat ze me hebben vertrouwd om hier mee deel van uit te maken. Een andere factor is dat ik al veel renners en veel stafleden ken en daarom zal het vanuit dat oogpunt gemakkelijker zijn om mij te integreren."



"De doelstellingen voor de komende jaren? Wel, ten eerste heb ik nog onafgewerkte zaken op het wereldkampioenschap en ik zou daar graag beter willlen presteren dan vorig jaar. Dan is er Milaan Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik wil ook graag meedoen om de groene trui van de Ronde van Frankrijk, uiteraard met klassementsdoelstellingen van de ploeg in het achterhoofd."