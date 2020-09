Podiumkandidaat beleefde hele slechte dag en staat nu al op meer dan vijf minuten

Vooraf was de hoop groot bij Bora-Hansgrohe dat ze in de Tour een mannetje op het podium zouden krijgen. En dan niet enkel Peter Sagan voor het groen, ook vanwege de klassering van Emanuel Bucchmann. Die laatste krijgt het echter zwaar te verduren.

Eigenlijk begon het met een valpartij in de Dauphiné, wat zijn kansen in de Tour leek te hypothekeren. De Duitser beweerde zelf wel dat hij fysiek steeds minder last had, maar heeft ondertussen toch al een paar keer vroeg moeten lossen. De negende rit van Pau naar Laruns werd helemaal een zware beproeving.

Ik voelde me heel slecht de hele dag

Buchmann moest de andere klassementsmannen al snel laten gaan. "Ik voelde me heel slecht de hele dag. Ik zat op de eerste beklimming al op mijn limiet en eigenlijk was dat zo de hele etappe. Ik heb echt alles gegeven. Het was niet mogelijk om meer te doen."

De afrekening was niet min: aan de finish was hij meer dan vier minuten verloren. Buchmann staat in het klassement nu achttiende, op 5'45" van de leider en ook op meer dan vijf minuten van de laatste podiumplek. Weinig kans dus dat hij alsnog op het podium geraakt in Parijs.