Stressbestendigheid en Vuelta-deelname troeven voor Pogacar: "Je voelt in de Tour meer chaos in de groep"

Hoe Tadej Pogacar op de bergen naar boven vlamt in de Tour, daar kan iedereen alleen maar bewondering voor hem. Met een aanvaller pur sang als hij gaan we zeker nog vuurwerk blijven. Het supertalent blijft er wel heel koeltjes onder.

Pogacar lichtte toe hoe het voor hem is geweest om deze eerste Tourweek te beleven. "Kristoff won de eerste rit en en pakte de gele trui dicht bij mijn thuis. Ik was heel blij voor hem. Op één rit na zijn we er dan wel goed doorgekomen. Deze ervaring opdoen in de Tour is wel iets van een hoger niveau."

Pogacar heeft natuurlijk al de Vuelta gereden. Kan hij de Tour vergelijken met de Ronde van Spanje? "Het is gelijkaardig met de Vuelta. Ik ga niet zeggen dat de Tour zwaarder is, maar je voelt meer stress en chaos in de groep." Pogacar weet dus dat hij zo'n grote ronde aankan. Nu kan hij bevestigen op het grootste platform. "De Tour is grootste koers ooit. Het is al geweldig om hier aan de start te staan."

OOK STRIJD AANGAAN MET VRIEND ROGLIC

Uiteraard doet hij veel meer dan enkel deelnemen. De 21-jarige Pogacar is één van de smaakmakers, samen met zijn landgenoot Roglic. "Als je aan het koersen bent, wacht niemand op niemand. We zijn goede vrienden, maar tijdens de koers gaat het om de competitie. Iedereen wil winnen."

Allan Peiper zei over de groeibriljant van UAE al dat hij de gemakkelijkste renner is waar hij ooit mee samengewerkt heeft. "Stress is een belangrijke factor in het wielrennen. In het leven, waarschijnlijk. Ik kan er vrij goed mee om. Dankzij mijn ouders, denk ik. Ze hebben mij op dezelfde manier opgevoed zoals ze zelf zijn. We houden de dingen graag simpel."