Benoot ziet het zeker nog zitten in de Tour bij volledig herstel van valpartij: "Ik zit fysiek zeker nog fris"

De eerste rustdag in de Tour de France komt zeker niet ongelegen voor Tiesj Benoot. Die moet immers nog volledig herstellen van zijn val in de vierde rit, maar probeerde sindsdien wel al terug in de aanval te gaan. Als die val hem niet meer hindert, moet hij zeker nog wat over hebben.

Benoot ondervindt nog last van de gevolgen van zijn valpartij, al ziet hij die kwetsuren nog wel positief evolueren. "Het wordt zeker niet erger. Ik heb nu de rustdagen en hopelijk nog twee rustigere ritten op het vlakken om volledig te herstellen", vertelt Benoot aan Wielerkrant.

Het is wel zonde dat hem dit overkwam, want de vorm ging in stijgende lijn. "Ik werd steeds beter in de Tour. Die val betekent wel een stap terug, maar ik ben op de weg terug." Aan elk negatief voorval zit er ook een positieve zaak. "Na negen dagen Tour heb ik mij nog niet dikwijls zo fris gevoeld. Ik ben ook nog niet diep kunnen gaan."

Benoot wil dus gerust nog een keertje in de aanval gaan. "Het is afhankelijk van hoe mijn lichaam zich voelt. Als ik van die problemen af geraak, zal ik zeker fysiek nog fris zijn, want ik heb overal met de handrem op moeten rijden. De ene keer kom je anders uit een rustdag dan de andere keer. Dat is nu het minste van mijn problemen."

In de ontsnapping zitten was al zijn opzet in de rit vlak voor de rustdag. Na tientallen kilometers van demarrages her en der geraakte er geen vroege vlucht weg. "In de Tour maak je dat af en toe wel mee, hoor. In deze ronde was het nog niet gebeurd. Als er veel renners mee willen zijn, moet er op dat niveau voor gevochten worden. Vanaf het lang bergop liep, voelde ik mij wel oké. Ik ben een paar keer meegesprongen."