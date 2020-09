Alaphilippe wil weinig kwijt over seksistische cartoon, vriendin furieus op Frans blad en krijgt excuses

In Frankrijk is ophef ontstaan over een cartoon waarop Julian Alaphilippe en zijn vriendin Marion Rousse, verslaggeefster en zelf ook ex-renster, staan afgebeeld. Het kan weinig anders dan een seksistische cartoon genoemd worden.

In het Franse blad L'Humanité stond deze week een cartoon waarop Alaphilippe en zijn vriendin naakt in bed zijn afgebeeld. Op deze cartoon vraagt Marion dan aan Julian: "Kan je enkele vragen beantwoorden voor France TV?"

Het hoeft niet gezegd dat ze in het kamp Alaphilippe/Rousse not amused zijn. "Je moet geen respect hebben voor vrouwen om zes jaar als sportjournaliste tot dit niveau te verlagen", staat in een tweet van Rousse te lezen. Inmiddels heeft L'Humanité al excuses aangeboden aan Rousse.

Désabusée, @humanite_fr porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision. https://t.co/SVyyCA19ah — Marion Rousse (@Roussemarion) September 6, 2020

Inmiddels werd in de Tour ook aan Alaphilippe de vraag gesteld of hij ervan op de hoogte was. "Ik heb het gezien, ja. Ik heb daar geen commentaar op te geven."