Wilco Kelderman gaat op zoek naar nieuwe uitdaging bij BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft toegeslagen op de transfermarkt en plukt Wilco Kelderman weg bij Team Sunweb.

De 29-jarige Nederlander tekende een contract van twee seizoenen bij de ploeg van onder andere Peter Sagan en Emanuel Buchmann.

"Wilco is een renner met een enorm potentieel. Het is onze taak om dit potentieel de komende jaren consequent naar voren te brengen op de weg. Hij heeft hiervoor de ideale leeftijd en zal zeker een echte aanwinst zijn", laat teammanager Ralph Denk weten.

"Ik kijk echt uit naar deze nieuwe uitdaging. Na de eerste gesprekken met de coaches en het managementteam werd mij duidelijk dat dit voor mij precies de juiste stap is. Ik kreeg al snel het gevoel dat een samenwerking met BORA - hansgrohe mij in deze fase van mijn carrière nieuwe impulsen zou geven. De hele groep - renners, prestatieteam en management - biedt mij de perfecte omgeving om mijn beste prestaties neer te zetten en ik ben blij dat ik het team in de toekomst kan helpen", zei Kelderman zelf.