📷 Rustdag Tour de France: Van Aert heeft met ploegmaats ritje gemaakt, ook de groten intussen getest op Covid

Volledige dag platte rust of toch weer de fiets van stal halen? Wout van Aert en zijn ploegmaats van Jumbo-Visma kozen voor het tweede. Zij zijn op de eerste rustdag in de Tour toch een ritje gaan maken. Daarnaast staan dit jaar ook de testen op Covid-19 op het menu.

Dat is de grote nieuwigheid dit jaar in de Ronde van Frankrijk. De meeste renners zullen binnen de schoot van de ploeg al getest zijn, maar vandaag moet iedereen zich van de organisatie nog eens laten testen op Covid-19. Gezien de vrees voor vals positieve tests voorziet men ook de tijd om een eventuele hertest te organiseren.

Daardoor zal pas dinsdagochtend bekend zijn of er renners positief getest hebben en zoja, wie juist. Dat zal toch in alle nervositeit afwachten zijn. Indien twee renners van dezelfde ploeg positief testen, moet die hele ploeg meteen naar huis. In het ergste geval zou de Tour zelfs stopgezet kunnen worden, maar laat ons daar niet van uitgaan.

Ondertussen zijn ook alle groten gepasseerd aan het complex waar de testen worden afgenomen. Van de ploeg van Deceuninck-Quick.Step tot ritwinnaar Caleb Ewan voor Lotto Soudal en Peter Sagan en een klimmer als Nairo Quintana.

Voort is het dus ook kiezen of je een hele dag in en rond het hotel blijft of toch een ritje maakt. Voor die laatste optie hebben Wout van Aert en zijn maats alvast gekozen. Ook de Sloveense sensatie Tadej Pogacar ging voor het laten afnemen van zijn test toch even met de fiets rijden.