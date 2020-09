Pascal Ackermann haalt het opnieuw van Fernando Gaviria in Tirreno-Adriatico, Tim Merlier eerste Belg op vijfde plaats

Pascal Ackermann is aan een indrukwekkende Tirreno-Adriatico bezig. De Duitser van BORA-hansgrohe heeft ook de tweede rit op zijn naam gezet. Hij haalde het in de sprint opnieuw van de Colombiaan Fernando Gaviria. Tim Merlier was de eerste Belg op de vijfde plaats.

De tweede etappe van de Tirreno-Adriatico zou opnieuw uitdraaien op een massasprint en dus was het opnieuw uitkijken naar de protagonisten van gisteren: Pascal Ackermann en Fernando Gaviria. Ook Tim Merlier wilde zich, ondanks zijn val gisteren, in de debatten mengen. Het werd uiteindelijk ook een duel tussen Ackermann en Gaviria en de Duitser trok opnieuw aan het langste eind. Gaviria moest dus tevreden zijn met de tweede plaats en de Duitser Rick Zabel eindigde op de derde plaats. Tim Merlier was de eerste Belg op de vijfde plaats, Florian Vermeersch eindigde op de negende plaats.