Scherpe quotes van gewezen ploegleider: "Einde van een tijdperk" en "Ik sluit Tourwinst Van Aert niet uit"

Johan Bruyneel is een man van vele successen geweest als ploegleider. Hij loodste Lance Armstrong en andere renners naar tourzeges, maar ziet nu het einde van een imperium steeds dichterbij komen. En hij heeft het ook over een Belg ...

"Het is een speciaal jaar", aldus Johan Bruyneel in Het Laatste Nieuws. "Na tien jaar is de cyclus van Sky/Ineos voorbij. Het tijdperk is ten einde. Zo gaat het altijd. Of ze ingehaald zijn? Dat zeg ik niet. Of misschien toch, door Jumbo-Visma."

"Froome en Thomas thuislaten? Zoiets is bij Sky nooit gebeurd. Het is een beslissing die genomen is in paniek. Ik had Thomas meegenomen, altijd. Hij had kalmte kunnen brengen in de ploeg met zijn ervaring. Nu zijn ze gestart met acht renners uit acht verschillende landen en culturen - dat maakt het ook niet makkelijker."

Toch sluit - ondanks een minder sterke ploeg - Bruyneel een eindzege voor Bernal nog niet uit, al zal het moeilijk worden tegen Pogacar en Roglic, die volgens hem sterker zijn in de afsluitende tijdrit op La Planche Des Belles Filles.

Tour de France voor Wout?

De gewezen ploegleider heeft ook nog straffe woorden voor Wout Van Aert in petto overigens: "Hij is de beste klimmer na Roglic in zijn pleog momenteel, hij wint massasprinten én tijdritten. Hij heeft alles wat een renner nodig heeft om een grote ronde te winnen."

"Wie had ooit gedacht dat Bradley Wiggins een Tour kon winnen? Misschien is hij te groot en te zwaar, het zou ook een andere aanpak en specifieke voorbereiding vragen. Maar als hij vier kilo zou afvallen? Ik weet niet welke invloed het zou hebben op zijn vermogen, maar ik sluit het niet uit."