Throwback 2017: Thomas De Gendt wint rit in Vuelta en komt zo in opvallend groepje terecht

Op 8 september 2017 werd in de Ronde van Spanje de negentiende etappe afgewerkt. Een grote groep kreeg een mooie bonus van het peloton en het werd al vrij snel duidelijk dat de heren in de kopgroep onder elkaar moesten uitvechten wie de overwinning zou binnenhalen.

Het werd uiteindelijk een Belgische zege, want Thomas De Gendt haalde het in de sprint van Jarlinson Pantano en Ivan Garcia. Dankzij deze zege had De Gendt in alle grote rondes een overwinning beet.

On 8 September 2017 @DeGendtThomas completed a triptych of Grand Tour stage victories and became part of the select group of riders to win a stage in all 3 Grand Tours. TDG outsprinted his breakaway companions to seal his first Vuelta victory in Gijón @LotNat_Belgique #LottoRetro pic.twitter.com/GeaWHshqS2