Tiende etappe Tour de France: Zwitsers duo is weggereden uit het peloton

De tiende etappe van de Tour de France is op gang getrapt en bij de start gingen er al Zwitsers vandoor. Het zijn niet de minste, want met Stefan Küng en Michael Schär zijn het twee hardrijders in de kopgroep.

Krijgen we een verrassing in de tiende rit van de Tour de France? Met Stefan Küng en Michael Schär zitten namelijk twee Zwitserse hardrijders in het peloton. Het zal een hele karwei worden voor het peloton om deze twee renners te controleren. En dan is er natuurlijk nog de wind dat vandaag een belangrijke factor zal worden. Aangezien er vandaag langs de kust gereden zal worden, moeten de klassementsrenners voorbereid zijn op waaiers.