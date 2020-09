Wout Van Aert gaat van héél ver aan, maar millimetersprint is uiteindelijk kluif voor rassprinter

Rit 11 in de Tour de France bracht ons van Châtelaillon-Plage naar Poitiers. En dat was de kroniek van een aangekondigde sprint na een hele lange rechte lijn, met heel wat sterke mannen.

Ladagnous was de vroege vluchter van dienst, een reactie van zes sterke beren met onder meer Naesen en Stuyven zorgde maar eventjes voor opschudding.

Deceuninck - Quick-Step (Declercq) en Lotto - Soudal (De Gendt) deden het nodige werk, Van Aert roerde zich enorm in de sprint en kwam uiteindelijk net een beetje te kort.

Caleb Ewan won uiteindelijk, vlak voor Bennett en Sagan, met Van Aert uiteindelijk nog op de vierde plaats.

Hieronder het volledige live-verslag van rit 11 in deze race:

13u43: KM 0 - De officiële start is gegeven

13u44: NOG 167 km - De eerste vluchter van de dag is Ladagnous.

13u53: NOG 161 km - Ladagnous heeft al meer dan een minuut. Het zou zo wel eens een hélé lange rit kunnen worden, want het peloton laat betijen.

14u00: NOG 155 km - De kloof is al opgelopen naar meer dan 2'30". De Fransman van Groupama - FDJ staat voor een lange dag op zijn eentje, voor de sprintersploegen is dit ideaal.

14u10: NOG 147 km - Ladagnous heeft nu al vijf minuten en in het peloton is er nog geen aanstalten om echt tempo te maken. Tim Declercq lijkt zich wel naar voren te wurmen.

14u15: NOG 145 km - Dan toch sensatie? Met Naesen, Stuyven, Van Asbrouck, Küng, Gogl en Pöstlberger zijn er zes sterke renners die plots in de achtervolging gaan. Ze naderen zo tot op 4'30".

14u23: NOG 139 km - De achtervolgers zijn genaderd tot op 1'50", het peloton laat niet betijen en zit even later op een halve minuut van de zes gevaarlijke mannen.

14u28: NOG 135 km - De zes zijn geneutraliseerd, er is nog een minuut voor de vroege vluchter. Keert de rust nu terug?

14u33: NOG 132 km - Tot zover het intermezzo, Ladagnous krijgt opnieuw een minuutje extra, het peloton gaat opnieuw rust inbouwen.

14u54: NOG 119 km - Het zit nu helemaal vast. De Gendt en Declercq mennen het peloton voor Ewan en Bennett, de kloof met de eenzame vluchter is drie minuten. Alles onder controle, maatwerk richting sprint.

15u08: NOG 110 km - Weinig te vertellen. Dan maar een streepje muziek van Boudewijn De Groot ertussenknallen?

15u22: NOG 101 km - Het tempo is wat gedrukt. Nieuws is er niet: Ladagnous heeft drie minuten voorsprong.

15u37: NOG 91 km - De Gendt en Declercq pitsen er al een tiental seconden af. 2'45", het is een oneerlijke strijd voor de vluchter.

15u49: NOG 83km - De kloof is naar 2'25" gezakt, maar nu laat het peloton opnieuw iets meer betijen. Ze willen hem ook niet té snel inhalen.

16u02: NOG 76 km - Ladagnous neemt de Côte de Cherveux voor zijn rekening en schrijft zo een puntje bij voor de bolletjestrui. Het peloton volgt op een minuutje of drie.

16u16: NOG 66 km - Declercq en De Gendt blijven onverminderd verder doen, acheteraan in het peloton is er een probleem met een renner van Bora - Hansgrohe.

16u28: NOG 60 km - De kloof is nog 1'48" tussen Ladagnous en het peloton, waar ze zich stilaan klaarmaken voor de sprint. Ladagnous neemt die voor zijn rekening, uiteraard.

16u31: NOG 58 km - In het peloton is het Bennett die de sprint regelt, Morkov snoept zelfs nog wat extra punten af van Sagan & co.

16u42: NOG 51 km - De kloof tussen Ladagnous en de kop van het peloton is nu opnieuw aan het zakken, hoelang krijgt hij nog?

16u55: NOG 43 km - De strijd van Ladagnous is gestreden, hij werd bijgehaald door het peloton. Krijgen we nog hectiek of de aangekondigde sprint?

17u00: NOG 38 km - Het tempo wordt opgevoerd, Mühlberger geeft ondertussen na een strijd tegen ziektesymptomen op.

17u10: NOG 30 km - Rustig tempo voorin, maar toch een valpartij van Ion Izaguirre van Astana achteraan. Gaat hij ook moeten opgeven? Dan is Lopez een luxehelper kwijt.

17u14: NOG 26 km - Het is zover: de tweede opgave van de dag is al een feit. Een valpartij met zware gevolgen.

17u28: NOG 15 km - Het tempo wordt stilaan opgevijzeld, de treintjes zijn gevormd. Ook Jumbo-Visma zit goed vooraan, maar dat is (vooral) voor Roglic.

17u35: NOG 7 km - Het is de kroniek van een aangekondigde sprint. Iedereen is vol gas aan het geven.

17u37: NOG 5 km - De sprint nu toch wat ontregeld. Pöstlberger gaat aan met een versnelling, Asgreen gaat in de reactie met Jungels.

17u40: NOG 3 km - De drie blijven enkele seconden voor op het peloton, waar andere ploegen het nu moeten doen. Asgreen haakt voorin af. Van Aert zit wél goed gepositioneerd.