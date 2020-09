Boonen duidt twee Belgische kanshebbers aan voor dé vluchtersetappe bij uitstek

Donderdag wordt de twaalfde etappe betwist in de Tour de France. Gisteren mochten de sprinters zich nog uitleven, maar het heuvelachtige parcours tussen Chauvigny en Sarran doet een lange vlucht vermoeden.

"Alles in deze etappe leent zich tot een vroege vlucht", voorspelde Tom Boonen bij Het Laatste Nieuws. Een vlucht die weleens tot aan de finish kan standhouden denkt de winnaar van de groene trui van 2007.

"Het tempo gaat erg hoog liggen in de beginfase van de koers, want iedereen wil in de ontsnapping van de dag zitten", aldus Boonen in de aanloop naar de langste etappe in de Ronde van dit jaar.

Hij schuift ook twee Belgen naar voor: Greg Van Avermaet en Thomas De Gendt. "De Gendt wordt beter na zijn rugproblemen en Van Avermaet is ook aan het groeien in deze Tour. Ik denk dat zij de twee heetste ijzers zijn (vanuit Belgisch oogpunt, red.) om mee te glippen in de ontsnapping én een resultaat neer te zetten", besloot Boonen.