Boonen ziet verschil in omstandigheden als verklaring voor rijgedrag Sagan: "Kloof krijgt hij nog heel moeilijk dicht"

Peter Sagan die Wout van Aert opzij beukt: het is 'talk of the town'. Ook Tom Boonen buigt zich over het voorval. Hij ziet dat de strijd om groen heel anders verloopt dan de voorbije jaren, wat volgens hem de voornaamste verklaring is voor de actie van Sagan.

"De voorbije zeven jaar stond Peter Sagan, op één schaarse uitzondering na, in deze fase van de Tour al honderd punten los en wist hij het groen al zo goed als binnen. Nu, voor het eerst in zijn carrière, wordt hij met het tegendeel geconfronteerd. Dat doet hem totaal anders sprinten", schrijft Boonen in zijn column in Het Laatste Nieuws. ZEGEDRANG De drang om te winnen was zo groot dat Sagan over de schreef ging. "Laat Sagan in dezelfde omstandigheden de groene trui dragen en ik ben er zeker van dat hij niet het risico zal willen lopen om op zijn bek te gaan of gedeklasseerd te worden. 'Vierde of vijfde levert ook punten op', redeneert hij dan. Nu moest het. Sagan wilde echt winnen. Ik begrijp hem ook wel ergens." Al wil Boonen wel de puntjes op de i zetten. "Voor de goeie orde: ik vind zijn deklassering volledig terecht." Mag Sagan de groene trui nu vergeten? "Hij moet nu al overgangsetappes of bijna alle tussenspurten gaan winnen zonder dat Bennett iets meegraait. Die kloof van 73 punten op een man die blaakt van vertrouwen krijgt hij nog heel heel heel moeilijk dicht."