Update twaalfde etappe Tour de France: kopgroep gegrepen, Benoot en Stuyven gaan in de aanval

De twaalfde etappe van de Tour de France is volop aan de gang en het zou vandaag een rit voor de vluchters moeten worden. Met Asgreen, Politt, Burgaudeau, Erviti, Walscheid en Luis León Sánchez zijn het allemaal ervaren renners in de vlucht.

Asgreen, Politt, Burgaudeau, Erviti, Walscheid en Luis León Sánchez zijn allemaal renners die houden van een ontsnapping en een vlucht tot een goed einde kunnen brengen. Toch is het nog niet helemaal zeker of deze zes wel samen naar de finish mogen rijden van het peloton, want het verschil is voorlopig "slechts" 2 minuten en 30 seconden.

In het peloton lijken er dus nog enkele renners te zitten die maar al te graag iets willen proberen vandaag. Springen er nog enkele renners weg en gaan daar Belgen bij zijn? Antwoord binnen enkele uren.

UPDATE: De kopgroep is ondertussen gegrepen en andere renners proberen weg te rijden. Daar zijn twee Belgen bij, want Tiesj Benoot heeft al een kleine voorsprong op het peloton. Ook Jasper Stuyven probeert weg te rijden.