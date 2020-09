Geraint Thomas richting topvorm voor Giro na 5e plek in Tirreno: "Weet dat ik kan verliezen"

Donderdag stond de eerste echte bergetappe op het menu in de Tirreno-Adriatico. Met zo goed als elke GIro-favoriet aan de start, konden de favorieten elkaar al eens bestoken.

Eén van die favorieten voor de Ronde van Italië is Geraint Thomas. Hij werd uit de selectie van de Ineos Grenadiers geweerd omdat zijn conditie nog niet optimaal zou zijn. Ondertussen lijkt de Welshman beter in vorm te zijn. Thomas kwam tekort voor de overwinning, maar eindigde wel mee in het tweede groepje en kwam als 5e over de streep in Italië.

"De ploeg heeft goed gereden vandaag", reageert Thomas op de website van de ploeg. "Op de laatste klim kon ik misschien nog wat langer richting Tao Geoghegan Hart blijven zitten, maar ik ben er gewoon voor gegaan"

Benen testen

Thomas maakte meteen ook duidelijk dat hij eigenlijk geen klassementsambities heeft in deze Tirreno, al staat hij op de zesde plaats in het klassement. "Dit is enkel om de benen te testen en te zien tot wat ik in staat ben. Ik reageer niet op elke aanval en weet dat ik ook kan verliezen", is hij eerlijk.