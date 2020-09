Hectische en snelle finale? "Warming up voor morgen" zegt Roglic.

Na de finish wordt niet alleen de etappewinnaar even gehoord in een flashinterview, maar ook de geletruidrager. Primoz Roglic toonde zich heel sterk en klaar om het gevecht aan te gaan met de andere favorieten de komende dagen.

Voor de klassementsmannen was het vooral de opdracht om oplettend voorin te blijven. Met een col van 2e categorie en een geaccidenteerd parcours was het zaak om voorin te zitten mocht er iets mislopen.

Voor Roglic zelf was het een goede opwarming, althans dat vindt hij zelf. "We hadden verwacht dat de ontsnapping de hele etappe voorop zou blijven maar ze reden goed door met het peloton. Het was dus niet de verwachte rustdag in het peloton", klinkt het bij de Sloveen.

"Maar dat is niet zo erg, nu bleek de etappe van vandaag een goede opwarming te zijn voor die van vrijdag. Dan is het nog zwaarder, hopelijk kunnen we verder blijven koersen zoals de voorbije dagen", besluit Roglic.

De etappe van vrijdag gaat heel de tijd op en neer. De renners beginnen meteen met een col van eerste categorie en eindigen ook op een col van eerste categorie, op de Pas de Peyrol.