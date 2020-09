Langste rit in de Tour is overgangsetappe en dus uitkijken naar de Belgen!

Verschillende Belgen die aan de Tour gestart zijn vinden in de twaalfde rit een parcours voor de wielen dat hen zal bevallen. Nu niet om te zeggen dat het op hun lijf geschreven is, maar dit zijn wel de kansen die gegrepen dienen te worden voor zij die geen sprinter en geen klimmer zijn.

De twaalfde rit luidt een fase in de Tour in waarin mag verwacht worden dat het van in de aanvangsfase volle bak koers gaat zijn. Het grootste gedeelte van de etappe speelt zich af op golvende, met de top van twee toch wel lastige klimmen op respectievelijk 51 en 26 kilometer van de aankomst.

TUSSENSPRINT VOOR BEKLIMMINGEN

Na 51 kilometer koersen ligt er overigens ook een tussensprint, maar die ligt voor de bergen, zoals wel vaker het geval is in de Tour. Hier moet groene trui Bennett dus zeker kunnen meedoen en zal Sagan maar weinig kunnen goedmaken.

NA EERSTE TWEE COLS NOG ZELDEN VLAK

Nadien gaat het al meer op en af, nog voor de eerste paar klimmetjes van vierde categorie. Het eerste klimmetje is zeker steil genoeg, maar wel vrij kort. Nadien zal het zelden nog echt vlak worden. Op de Côte de la Croix du Pey zullen eventuele vluchters al hun kaarten op tafel kunnen gooien, want dat is toch een klim aan gemiddeld zes procent.

Daarna komt de in principe lastigste hindernis: Suc au May, een klim van tweede categorie van 3,8 kilometer en dit aan een gemiddeld stijginspercentage van 7,7 procent. Vervolgens is het nog kwestie van de finale af te werken op weg naar Sarran. Het zou mogen verbazen als het daar niet één van de sprinters is die zegeviert.

De klassieke renners in het deelnemersveld moeten ook dit parcours aankunnen en krijgen dus een kans die ze niet heel vaak krijgen in de Tour. Van Avermaet heeft deze rit al aangestipt en ook Naesen, die stilaan beter lijkt te worden in deze Tour, mag deze afspraak niet missen. De Gendt kan het misschien nog op iets zwaarder terrein, maar dit zijn toch ook de soort ritten waar hij het van moet hebben.