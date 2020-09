De aanhouder wint: Hirschi wint 'op zijn De Gendts' etappe 12 in de Tour

Marc Hirschi is ongetwijfeld de revelatie van deze Ronde van Frankrijk. Daags voor de rustdag kon hij net niet uit de greep van Roglic, Pogacar, Bernal en Landa blijven. Maar in etappe 12 is het wel raak voor de Zwitser. Hij wint na een knappe solo.

De langste etappe van deze Tour kondigde zich aan als een etappe voor de baroudeurs. Maar de ontsnapping van de dag kreeg niet veel ruimte van het peloton, vooral gemend door de troepen van BORA-Hansgrohe in dienst van Peter Sagan. Op de voorlaatste klim van de dag, eentje van derde categorie, wordt de kopgroep gegrepen en regent het aanvallen vanuit het peloton. Vooral Sunweb liet zich zien: Tiesj Benoot, Soren Kragh Andersen en Marc Hirschi zaten mee in de kop van de koers. Van Sagan is dan geen sprake meer, hij moet afhaken in het peloton. 25 kilometer alleen In de achtervolging proberen ook nog Alaphilippe, Stuyven, Soler, Schachmann en tal van anderen aan te vallen maar op de slotklim van tweede categorie besluit Hirschi om alleen te gaan. Een loodzware opdracht aangezien het dan nog 25 kilometer is. Er zijn in de laatste 25 km geen gecategoriseerde klimmetjes meer, maar het gaat constant op een neer in de finale. Op voorhand werd ze dan ook beschreven als een finale à la Luik-Bastenaken-Luik. Maar Hirschi weerstaat, vanuit de achtergrond blijven ze op 40 seconden hangen. De samenwerking is wat zoek en daar profiteert Hirschi optimaal van. Hij stoomt door en rondt zijn indrukwekkende solo knap af. Pierre Rolland wordt tweede op 47 seconden, Kragh Andersen derde.