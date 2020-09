Wout van Aert heeft boete aan zijn been voor opgestoken middelvinger

Door de kwak die hij in volle spurt van Sagan te verwerken kreeg, moest Wout van Aert in Poitiers van op de tweede rij toekijken hoe Caleb Ewan als eerste zijn wiel over de meet gooide. Van Aert uitte zijn emotie door Sagan de middelvinger te tonen.

Het was natuurlijk logisch dat Van Aert kwaad was, dat zou ook blijken uit de diskwalificatie van Sagan. De manier waarop Van Aert die onvrede uitte, had wel wat beleefder gekund, waren ze van oordeel bij de wedstrijdjury. In het juryrapport staat naast de diskwalificatie en boete van 500 Zwitserse frank voor Sagan, immers ook een boete van 200 Zwitserse frank voor Van Aert. Dat is de sanctie voor Van Aert voor de opgestoken middelvinger.