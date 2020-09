Dumoulin duidt de volgens hem lastigste klant voor Roglic aan: "Mooi dat Bernal zich heeft opgeblazen"

Tom Dumoulin leverde schitterend werk op weg naar de Puy Marie en Primoz Roglic pakte meer dan een halve minuut op Egan Bernal. Een perfecte dag dus voor een sterk ogend Jumbo-Visma. De indruk die Bernal liet, wisselde overigens.

Over Roglic moet niet getwijfeld worden: die is 'dik' in orde. "Primoz was weer heel goed en dominant aanwezig.", vertelt Tom Dumoulin aan Sporza. "We hebben als ploeg ook hartstikke goed gereden. Het is eigenlijk de eerste dag dat er echt wel een verschil is gemaakt. Alleen weten we allemaal dat de derde week er nog aankomt."

Er werd gehoopt op tijdsverlies van Bernal, maar het was eigenlijk niet verwacht. "Bernal gaf op mij niet zo'n goede indruk gedurende de rit. Op de voorlaatste klim heeft hij zijn mannen op kop gezet en is ie in zijn oortje gaan schreewen: 'Volle bak!' Toen ging het tempo superhoog, dus ik dacht: hij is goed. Uiteindelijk komt hij toch te kort. Mooi dat hij zichzelf heeft opgeblazen."

OOK OPLETTEN VOOR TIJDRIT POGACAR

Met Pogacar daarentegen zijn ze bij Jumbo-Visma nog lang niet klaar. "Hij lijkt op dit moment de dichtste belager te worden. Hij heeft in de Pyreneeën ook laten zien dat hij samen met Primoz de beste is bergop. Hij heeft ook nog een goede tijdrit in de benen, hij wordt nog een lastige klant."