Favorieten verwachten grote verschillen na etappe van vandaag: "Deze etappe wordt heel zwaar"

Vandaag staat er een enorm zware etappe op het programma en dat zou wel eens voor enorme verschillen kunnen zorgen. Ook de renners hopen vandaag een verschil te kunnen maken.

"Het wordt een flinke uitdaging. Dit is een hele zware etappe", wist Primoz Roglic daar al over te zeggen. "Vooral in de finale is het erg steil."

Ook Bernal is het eens met Roglic. "De laatste twee kilometers zijn echt heel steil en worden enorm zwaar. Daar kunnen grote verschillen ontstaan", benadrukt de Colombiaan. Gaat hij straks zelf een poging wagen?

Ook bij die andere favoriet, Tadej Pogacar, willen aankomende week het verschil maken. Zij zagen wel Davide Formolo en Fabio Aru al opgeven en zijn dus al twee belangrijke klimmers kwijt. "Wij zijn in de breedte misschien niet zo sterk als Jumbo-Visma of Ineos Grenadiers, maar we gaan onze pionnen proberen juist uit te spelen", klinkt het bij UAE Emirates.