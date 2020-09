Julian Alaphilippe genoot van rol op de voorposten in bergrit in de Tour: "Een plezier om in eerste groep te zitten"

Finaal werd Alaphilippe nog overvleugeld door de klassementsmannen, maar de Fransman van Deceuninck-Quick.Step heeft er toch weer alles gedaan om de Tour kleur te geven. Hij heeft er ook zelf van genoten, in een etappe die uiteindelijk te zwaar bleek voor hem.

Alaphilippe was in de eerste tientallen kilometers meteen actief en ging zo mee in de vlucht die op een gegeven moment de kopgroep vormde. "Ik heb geprobeerd. Het was top. Het was een plezier om in de eerste groep te zitten", vertelt de voormalige geletruidrager.

De moeilijkheidsgraad van de etappe lag in de opvolging van de beklimmingen. De Neronne, de voorlaatste klim, een col van tweede categorie, was er te veel aan voor Alaphilippe. "Er zijn geen geheimen. We hebben alles gegeven. Het was een mooie dag, ook al heeft het niet uitgepakt zoals verhoopt. Dat is ook niet gemakkelijk. Het heeft ons geen etappezege opgeleverd, maar de anderen waren sterk."

We moeten niet met excuses komen

Aan het eind van de rit werd iedereen wel op zijn plaats gezet. "We moeten niet met excuses komen. Het was een straffe ontsnapping. Toen Schachmann aanviel, was hij erg sterk." En die moest net als zijn ploegmaat Kämna de zege dan ook nog eens laten aan de nog sterkere Martinez.