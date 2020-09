Simon Yates zet koninginnenetappe Tirreno-Adriatico op zijn naam en wordt ook de nieuwe leider

Simon Yates heeft een indrukwekkende zege geboekt in de Tirreno-Adriatico. De Britse klimmer kwam solo binnen in de koninginnenetappe. Yates haalde het voor Geraint Thomas en Rafał Majka. Woods werd 11de en is zijn leiderstrui kwijt.

Vandaag stond de koninginnenetappe op het programma in de Tirreno-Adriatico. Op de slotklim waren de favorieten op de afspraak, maar op 4 kilometer van de streep ging Simon Yates er alleen vandoor. Daarachter sprong Geraint Thomas weg en hij kreeg Majka en Vlasov mee. Yates kregen ze echter niet meer te pakken. De Brit haalde de dagzege en wordt ook de nieuwe leider. Michael Woods, de vorige leider, eindigde op de 11de plaats op bijna twee minuten en is zijn leidersplaats dus kwijt.