Sven Nys roept Tour-sensatie uit tot WK-topfavoriet en had Lambrecht graag nog tegen hem in actie gezien

Sven Nys is met een uitgesproken mening op de proppen gekomen in aanloop naar het WK wielrennen. Volgens hem komt de grote favoriet uit de Tour en is dat Marc Hirschi.. Na alles wat die laatste nu laat zien, hoeft die niet meer in een underdogrol te kruipen.

Nys wil Hirschi zelfs geen outsider voor het WK noemen. De Zwitser is volgens hem meer dan dat. "Dat is voor mij de grote favoriet", zegt Nys in Vive le Vélo. "Als hij deze ronde goed verzorgd blijft en geen valpartijen heeft, dan denk ik dat hij met een optimale manier naar dat WK kan gaan." VERTROUWEN De kwaliteiten om wereldkampioen te worden heeft Hirschi alvast. "Hij heeft de punch om het af te maken. Hij kan twintig-dertig kilometer solo gaan en het afmaken. Hij heeft vertrouwen in alles wat hij doet op de fiets momenteel." Een paar jaar geleden werd Hirschi al wereldkampioen bij de junioren. Bjorg Lambrecht werd toen tweede. Eigenlijk hadden we Lambrecht nu tegen Hirschi moeten zien strijden bij de profs. "Het is heel jammer dat we dat niet mogen meemaken, dat het abrupt tot een einde is gekomen."