Etappe 14 in de Tour: Van Aert? Sagan? Of opnieuw vluchters?

Zaterdag staat de 14e etappe van de Ronde van Frankrijk op het programma. Een etappe voor de vluchters? Normaal gezien wel, maar BORA en Sagan zullen er misschien wel alles aan willen doen om punten te sprokkelen voor groen.

De etappe is 194 kilometer lang en komt aan in Lyon, de derde grootste stad in Frankrijk. Een geaccidenteerd parcours met 1 col van 2e categorie, 1 van 3e categorie en 3 van 4e categorie lijkt de weg te plaveien voor vluchters.

Dan denken we meteen aan Van Avermaet, Naesen, De Gendt, De Marchi, Cosnefroy... Enkele Belgen en enkele ontsnappingsspecialisten.

Sagan

Maar het zal niet makkelijk zijn om in de vlucht van de dag te zitten. De tussensprint staat na 37,5 kilometer op het menu, net na een eerste colletje van 4e categorie. Als Sagan nog in groen gelooft, zal hij zijn ploegmaats van BORA ongetwijfeld aan het werk zetten om de volle 20 punten te nemen.

Misschien is dat ook het geval voor de rest van de etappe. De Tourorganisatie zelf lijkt de etappe als 'vlak' aan te geven en deelt dus 50 punten uit aan de streep. Dé kans voor Sagan om opnieuw mee te doen voor groen en de volle buit mee te nemen? Sprinters als Bennett krijgen ze er wel af op de klimmetjes, maar Wout van Aert eraf krijgen? Dat zal waarschijnlijk wat moeilijker worden.

Finale

De laatste 15 kilometer belooft alleszins voor spektakel te zorgen. Met nog twee korte klimmetjes is het de ideale aanloop voor de punchers om het daar te proberen, een finale à la Milaan-Sanremo met in de finale nog twee puisten. Ideaal voor Sagan, van Aert en Alaphilippe. Als de vluchters dan al geen kwartier binnen zijn...