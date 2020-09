Kniebreuk? Gilbert start opnieuw met koersen!

Het zag er niet goed uit voor Philippe Gilbert. De renner van Lotto-Soudal kwam ten val in de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk en moest opgeven met een kniebreuk. Maar twee weken na de val, is hij opnieuw paraat om te koersen.

Een complexe breuk zal het niet geweest zijn voor Gilbert, maar het snelle herstel van de renner is toch opmerkelijk. Zeker aangezien het om dezelfde knie ging die hij gebroken had na een duik in een ravijn in de Ronde van Frankrijk van 2018.

Gilbert krijgt meteen een volledig programma voorgeschoteld. Komende dinsdag gaat hij van start in de Ronde van Luxemburg en van daaruit trekt hij naar de Gooikse Pijl amper een dag later. Twee dagen na de Gooikse Pijl staat het BK op het programma.

Eind september-begin oktober staat de BinckBank Tour op het programma, ook daar zal Gilbert aan de start staan.