Missie volbracht voor van Aert en co: "Al heeft Bernal ons wel verrast"

Jumbo-Visma heeft gedaan wat het moest doen, de gele trui van Roglic verdedigt in een niet eenvoudige finale. Van Aert reageerde ook even kort na de etappe. "Het was heel belangrijk om vooraan te zitten vandaag", klinkt het.

Morgen zal het nog lastiger worden met aankomst op de Grand Colombier, maar de geaccidenteerde rit van vandaag was ook geen rustdag voor de klassementsambities van Jumbo-Visma.

"Bij een finish in een grote stad zoals Lyon komt er veel straatmeubilair kijken, we moesten dus goed vooraan zitten. Maar het was eigenlijk heel de dag oorlog", reageert van Aert bij de NOS.

Aanval Bernal

"Het is belangrijk om Roglic vooraan te houden in dit soort etappes. Zeker aangezien Bernal het ook even probeert. Stel je voor dat je dan in twintigste positie zit... We hebben goed gehandeld maar daardoor kon ik ook niet mijn eigen kans gaan deze etappe."

Dat Bernal zijn kans ging om enkele seconden terug te nemen die hij gisteren verloren was, kwam onverwacht voor de geelhemden van Jumbo-Visma. "We dachten dat het geen rit zou worden voor de klassementsmannen. Maar Bernal bewijst dat het echt overal kan gebeuren, we moeten scherp blijven", klinkt het.