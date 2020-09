Mollema met helikopter naar ziekenhuis na valpartij in Ronde van Frankrijk

Mollema kwam in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk zwaar ten val en moest opgeven. De Nederlander was er erg aan toe en moest met een helikopter naar het ziekenhuis gevoerd worden.

Eerst werd gewag gemaakt van een gebroken pols, maar vrijdagavond kwam zijn ploeg Trek-Segafredo met een persbericht omtrent de situatie van de Nederlander.

"Bauke heeft een complexe breuk van zijn linkerpols opgelopen, een breuk aan het spaakbeen, aan de ellepijp in de onderarm en een scafoïdbreuk in de pols. Hij wacht nog op een CT-scan om alles beter te kunnen bekijken. Ze hebben hem in het ziekenhuis al behandeld en hij is momenteel pijnvrij, maar beslissen na de scans welke operatie nodig is", klinkt het.

Naast Mollema kwam ook Romain Bardet ten val. De Fransman moest ook opgeven, hij liep een hersenschudding op maar reed de etappe van vrijdag nog wel uit.