Soren Kragh Andersen zet BORA een hak en wint etappe 14 in Tour

Soren Kragh Andersen heeft etappe 14 gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Na een amusante finale kon hij wegglippen uit het peloton. Sagan doet een goede zaak voor groen, maar kon andermaal niet ten volle profiteren van het beulwerk van zijn ploeg.

De etappe kondigde zich aan als eentje voor de rasaanvallers, maar uiteindelijk zaten met Kung en Theuns maar twee renners in de ontsnapping. BORA-Hansgrohe hield het tempo hoog om Sagan groene punten te bezorgen én Bennett eraf te rijden.

En dat plannetje lukt ook. Aan de tussensprint pakt Sagan 15 punten en Bennett 10. Op de volgende klim moet Bennett definitief lossen. Door het tempo werden Kung en Theuns ook snel teruggepakt.

Het was wachten tot de laatste 15 kilometer tot er iets zou gebeuren. Met twee heuveltjes werd het een finale die deed denken aan Milaan-Sanremo.

Benoot opent

Tiesj Benoot is de eerste die op zo'n heuveltje de aanval kiest. In de afdaling wordt hij gegrepen en probeert Kämna het. Op de volgende klim krijgen we aanvallen van De Gendt, Alaphilippe en Kwiatkowski maar Dumoulin onderhoudt een strak tempo in het tempo.

Net wanneer het lijkt dat het peloton in groep naar de finish zou rijden, valt Soren Kragh Andersen aan. De Deen van Team Sunweb profiteert van de kleine aarzeling in het peloton en verzamelt meteen een handvol seconden.

Ze zien hem niet meer terug en zo boekt de Deen enkele dagen na zijn ploegmaat Marc Hirschi een tweede ritoverwinning voor Team Sunweb. Mezgec sprint naar plek twee, Consonni wordt derde. Stuyven is de beste Belg op plaats 6.