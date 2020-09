Tourorganisatie laat geen publiek meer toe bij aankomst etappes

De Tour stopt voor niemand, ook niet wanneer Frankrijk rood kleurt vanwege het coronavirus. Maar toch voert organisator ASO een nieuwe maatregel in.

Het publiek aan de aankomstzone wordt namelijk niet meer toegelaten. De komende dagen rijdt het peloton door gebieden die door de Franse overheid rood zijn gekleurd.

De afgelopen week stond het publiek evenwel rijendik op de flanken van enkele cols, of de gendarmerie die bergpassen nu ook hermetisch zal afsluiten voor het publiek is niet duidelijk.

Koersdirecteur Christian Prudhomme testte tijdens de rustdag positief op het coronavirus., hij liet weten een week in quarantaine te gaan. In België is de duur van een quarantaine na besmetting minstens twee weken.