Van Avermaet gematigd tevreden: "Ik was mee met de beteren"

Met twee heuveltjes in de slotfase was de finale van de 14e etappe eentje die in de kaarten van Greg van Avermaet speelde. De Olympische kampioen waagde zijn kans, maar geraakte niet weg.

Van Avermaet was even met een elitegroepje mee op de laatste heuvel van de dag. Maar ze kregen niet veel speling van het peloton.

"Ik was mee met de beteren", vertelt Van Avermaet achteraf bij Sporza. "Ik moest volgen en dat heb ik gedaan maar het was moeilijk om het verschil te maken vandaag. Bij Sunweb hebben ze het heel sterk gespeeld alleszins, ze hebben er de perfecte ploeg voor", klinkt het.

Hij zag Kragh Andersen gaan maar had niet meteen een antwoord klaar, of mocht hij niet reageren? "Hij koos alleszins het juiste moment. We wilden met Trentin een goeie sprint rijden en toen was mijn koers eigenlijk gereden.

Snelheid

Om een voorbeeld te geven van hoe snel het ging op de heuvels, vertelt Van Avermaet nog een goede anekdote. "Het ging bergop, maar we moesten in de remmen in de bochten. Dan gaat het snel genoeg denk ik. Ik wacht met een bang hartje de zware etappe van morgen af", besluit hij.