Pogacar de beste op de Grand Colombier, Bernal verliest zeven minuten dankzij van Aert

Tadej Pogacar heeft de loodzware Alpenetappe richting Grand Colombier gewonnen. Primoz Roglic werd tweede in dezelfde tijd. Grote verliezers zijn de Colombianen Bernal en Quintana.

De eerste zware bergrit in de Alpen heeft meteen grote slachtoffers gemaakt bij de favorieten. Een impressionante Wout van Aert deed zijn duit in het zakje en zorgde ervoor dat Egan Bernal 7 minuten verloor, Quintana 3'50"

In de ontsnapping van de dag zaten 8 renners maar geen Belgen. Pierre Rolland was actief om punten te verzamelen voor de bolletjestrui.

Bernal lost

Maar het was dus wachten tot de Grand Colombier om te kijken wat de favorieten zouden doen. Daar toonde vooral het collectief van Jumbo-Visma zich ijzersterk. Eerst was het de beurt aan Wout van Aert die de groep der favorieten uitdunde tot er zo'n 15-20 renners overbleven. Onder meer Bernal, Quintana en Guillaume Martin moesten afhaken.

Dumoulin

Na van Aert was het de beurt aan Tom Dumoulin om het tempo te bepalen. Zijn tempo blijkt zo moordend te zijn dat niemand aan aanvallen denkt, op Adam Yates na. De ex-geletruidrager probeert het even maar waait snel weer terug.

Slovenië boven

In de slotkilometer probeert Roglic het even maar hij geraakt niet weg. Vanop de achtergrond komt Porte het tempo bepalen, enkel Roglic en Pogacar kunnen volgen. In een Sloveens duel is het Pogacar die het haalt voor Roglic. Richie Porte wordt derde.

Op ruim 7 minuten komt het groepje Bernal binnen. Aan het wiel van Bernal zit Wout van Aert.