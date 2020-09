Tadej Pogacar wint etappe maar kan geen bres slaan: "Het had geen zin om aan te vallen"

De loodzware rit op de Grand Colombier werd gewonnen door Sloveens wonderkind Tadej Pogacar. Hij haalde het voor gele trui Roglic. Na afloop toonde Pogacar zich voorzichtig voor de strijd om geel in de laatste week.

UAE-Emirates had met Marcato een mannetje in de vroege vlucht zitten, maar veel ruimte werd er niet gegeven door Jumbo-Visma. "Ze waren echt goed voorbereid op de etappe van vandaag", klonk het bij Pogacar in het flashinterview.

De favorieten wachtten tot de laatste halve kilometer voor ze een versnelling plaatsten, ook Pogacar. Maar hij moet wel een achterstand goedmaken op Roglic. "Het had geen zin om aan te vallen vandaag", vindt de etappewinnaar. "Jumbo was echt goed, ze legden een hoog tempo op."

Bernal

De witte jongerentrui lijkt alleszins binnen voor Pogacar nadat Bernal zo'n 7 minuten moest prijsgeven op Pogacar. In de laatste week alles inzetten om het geel ook nog te veroveren? "Op dit moment is Roglic onhoudbaar. Maar er kan vanalles gebeuren. Vandaag kraakt Bernal, morgen kan ik kraken of kan Roglic kraken. Alles ligt nog open", klinkt het tegelijkertijd voorzichtig en vastberaden.

