Van der Poel heeft zijn etappe beet in Tirreno-Adriatico!

De zevende etappe in de Tirreno-Adriatico is een kolfje naar de hand geworden van een ijzersterke Mathieu van der Poel. Vanuit de lange ontsnapping timede hij zijn finish het beste.

De zevende etappe in de Tirreno werd 'De etappe van de muren' genoemd vanwege de vele steile hellingen in de laatste 50 kilometer. Van der Poel trok mee met de ontsnapping van de dag in de hoop om een vrijgeleide te krijgen.

Die vrijgeleide kwam er niet, het peloton hield de vluchters de hele tijd binnen bereik. Een groep met onder meer ook Victor Campenaerts en Julien Vermote.

Sterke Fabbro

Op 20km van de finish valt Fabbro aan bij de koplopers. De Italiaan van BORA krijgt niemand mee en vertrekt voor een indrukwekkende solo want het verschil met de groep van der Poel bleef oplopen. Ook in de slotkilometers leek van der Poel te laat te komen om een ijzersterke Fabbro nog in te halen.

Maar in de slotkilometer kraakt de Italiaan helemaal terwijl van der Poel zijn finish perfect getimed had. Hij gaat op en over Fabbro en komt solo over de streep. Guerreire wordt 2e, Fabbro 3e. Het peloton volgt op 9 seconden van ritwinnaar van der Poel.

2/2 voor Alpecin-Fenix

Tot en met vrijdag was de buit voor Alpecin-Fenix maar karig in de Tirreno-Adriatico. Zaterdag kon Merlier echter naar de overwinning sprinten en zondag is het dus de beurt aan Mathieu van der Poel.