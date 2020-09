Annemiek van Vleuten blij dat ze leidersplaats verstevigt in Giro Rosa, ritzege voor Britse

Ook de Giro Rosa is tot dusver een kluif voor Annemiek van Vleuten. Zij had zich in de eerste ritten van de Giro Rosa al in de leiderspositie gemanoeuvreerd. Na de vierde etappe ziet het er nog wat mooier uit. De ritwinst was evenwel voor Lizzy Banks.

Op dag vier stond de langste etappe uit de Giro Rosa op het programma. Op de steilere stukken kwamen er verschillende aanvallen. Die van Lizzy Banks en Eugenia Bujak bleek de goede. Zij reden vier minuten weg van het peloton. Er vormden zich in de achtervolging twee groepjes, maar het duo Banks-Bujak bleef buiten schot. Banks was in de finale te sterk voor Bujak en zette haar nog op zeven seconden. De ritzege ging dus naar de renster van Équipe Paule Ka. VAN VLEUTEN SLAAT KLOOF OP TECHNISCHE KLIM Op de technische klim sloeg Van Vleuten nog een gat en zo reed ze naar de derde plaats, op 1 minuut en 10 seconden van de ritwinnares. Van Vleuten sloeg zo wel nog een kloof met haar naaste belaagsters in het klassement. Van Vleuten leidt nu met een voorsprong van 1'56" op de nummer twee, Niewiadoma. "Ik ben superblij dat ik hele goede benen had in de finale", vertelde de leidster in de Giro Rosa achteraf.