Bradley Wiggins uit felle kritiek op Tourselectie Ineos Grenadiers: "De grote namen moeten altijd mee"

Jaar na jaar leverde het team van Dave Brailsford de Tourwinnaar, maar dit jaar gaat het niets worden. Bernal zakte door het ijs op de Grand Colombier. Thomas rijdt de Tirreno en Froome zit thuis. Bradley Wiggins uit kritiek op de selectie die Ineos maakte voor deze Tour.

"De grote namen moeten altijd mee", zegt Wiggins op Eurosport. "Alleen al voor hun présence aan de eettafel. Zeker Thomas. Ik zie niet in waarom hij niet zou kunnen wat Dumoulin doet voor Jumbo-Visma. Een Thomas die niet in vorm is kan wat Porte nu doet. Een Thomas in vorm doet mee om de Tour te winnen."

CARAPAZ GEEN VERVANGER VOOR FROOME

Thomas en Froome werden echter uit de selectie gelaten. Sivakov herstelt maar niet van zijn val en aan de plots opgetrommelde Carapaz kon amper van nut zijn voor Bernal. "Ik zie niet in hoe Carapaz een vervanger van Froome had kunnen zijn. Ook Froome heeft als viervoudig winnaar altijd zijn rol in de ploeg."

Volgens Wiggins is er meer onenigheid bij Ineos dan ze laten uitschijnen. "Er werd gezegd dat de selectie in overleg met Froome en Thomas werd gemaakt, maar dat klopt niet. Ze waren daar 'pissed' over. Terecht. Dit team ligt niet in lijn met de selecties van de laatste jaren."