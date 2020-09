Kan Sagan in de derde week nog het groen veroveren?

Peter Sagan in de groene trui, het is een normaal gegeven in de Ronde van Frankrijk. Maar een achtste groene trui winnen zal niet eenvoudig zijn.

De Ier Sam Bennett heeft momenteel een bonus van 45 punten op Sagan. In een vlakke sprint slaagt Sagan er niet in om voor Bennett te eindigen. Maar na een geaccidenteerder parcours moet Bennett al snel afhaken. In de waaiierrit naar Privas probeerde BORA een coup te plegen op de groene trui maar Sagan kon toen niet profiteren.

Ook richting Lyon trok BORA stevig door in functie van de groene trui voor Peter Sagan. Maar opnieuw kon de Slovaak niet profiteren van de situatie. Sagan werd pas 4e en liep zo heel wat punten mis. Met de derde week in het vooruitzicht is het nog maar de vraag waar Sagan zijn kloof op Bennett kan goedmaken.

Parcours

Etappe 16 zal alleszins te moeilijk zijn voor beide renners. De renners moeten onder meer over een col van eerste categorie en de finish ligt op een klimmetje van derde categorie. De tussensprint ligt echter na een wat glooiend stuk, misschien kan Sagan hier al knabbelen als er nog geen grote groep weg is.

Etappe 17 is een echte bergetappe. Sagan zal opnieuw op de tussensprint moeten rekenen. In etappe 18 hetzelfde verhaal. De finish ligt in de vallei maar na twee cols van eerste categorie zal de etappe eerder iets zijn voor de sprinters.

Etappe 19 is op papier opnieuw een sprintkans, aan de finish liggen 50 punten voor de groene trui. Met slechts een klimmetje van 4e categorie zal het evenwel moeilijk zijn om Bennett te doen lossen. Het parcours is verder wel glooiend, misschien kan er toch nog iets?

In de 20e etappe kunnen Sagan en Bennett zich opnieuw sparen want dan staat de tijdrit richting La Planche des Belles Filles gepland. Een dag later wordt de Tour traditiioneel afgesloten op de Champs-Elysées. Daar zal Sagan al wat punten voorsprong moeten hebben op Bennett als hij het groen wil winnen.

Conclusie: het wordt een aartsmoeilijke opgave voor Sagan om de groene trui nog te veroveren. Bij Deceuninck-Quick.Step zijn ze alleszins gebrand op het winnen van die sprinttrui met Bennett.