Pogacar bespreekt de strijd tegen zijn vriend: "Denk niet dat Roglic mij liet winnen" en "Jumbo-Visma sterkste ploeg"

Tadej Pogacar als mogelijke Tourwinnaar: na twee weken Ronde van Frankrijk is het een heel reële optie. Dan moet hij wel nog voorbij Primoz Roglic, de man waar hij zo veel respect voor heeft. Maar Pogacar wil de strijd aangaan met het sterke blok van Jumbo-Visma.

Pogacar beschrijft zijn beleving tot dusver. "Na de eerste rustdag voelde ik mij niet zo goed. Maar ik werd weer elke dag beter. Het beste gevoel had ik in de eerste rit en de dag voordien." En op de Grand Colombier? "Dat was ook niet zo slecht, hé?" Sommigen speculeren erover of zijn zege bergop geen cadeau was van Roglic. "Het was een fair gevecht aan de finish. Ik denk niet dat Roglic mij liet winnen."

Wie de gelaatsuitdrukkingen bekeek, weet dat het inderdaad er zo niet uitzag. Al komen de twee Slovenen wel erg goed overeen. "Primoz is mijn vriend, we respecteren mekaar. Ik kijk naar hem op." De renner naar wie hij opkijkt, moet Pogacar nu zien te verslaan. En ook zijn sterke medemaats. "Jumbo-Visma is de sterkste ploeg in deze Tour, maar wij hebben ook een goede ploeg", maakt Pogacar zich sterk.

Nochtans zijn velen ervan overtuigd dat het voor Pogacar van belang is zo laat mogelijk geel te pakken, omdat zijn ploeg niet tegen Jumbo-Visma op kan. "We zijn twee renners verloren. Met hen erbij zou het gemakkelijker zijn. Ik geloof in onze jongens. Ze hebben al getoond dat ze mij kunnen bijstaan."

In elk geval overtreft deze Tour zijn stoutste verwachtingen. "Dat ik nu tweede zou staan en de witte trui zou hebben, was vooraf moeilijk te geloven. Maar nu zijn we hier en ga ik vechten tot het einde." Dus wat gaat het worden: geel of wit? "Zelfs als ik in Parijs gewoon mijn UAE-shirt moet aantrekken, zal het nog een goede Tour geweest zijn."