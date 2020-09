Remco Evenepoel snakt naar de fiets: "De dag dat het mag, spring ik op de fiets! Al regent of dondert het"

Remco Evenepoel is als een kind wiens speelgoed is afgepakt. De 20-jarige renner mag na zijn zware val in de Ronde van Lombardije nog niet fietsen en telt de dagen af.

De zware val in de Ronde van Lombardije heeft Remco Evenepoel zijn seizoen gekost. De 20-jarige renner staat voor een lange revalidatie na zijn bekkenbreuk en wil geen stappen overslaan. Al wil dat niet zeggen dat hij zo snel mogelijk weer de fiets wil opkruipen. "De dag dat ik weer mag fietsen, dan spring ik erop", uitte Evenepoel zijn ongeduld in Vive le Vélo. "Of het die dag sneeuwt of dondert, dat maakt niet uit!" Toch zal hij nog even moeten wachten en dat beseft hij zelf als geen ander. "Elke dag gaat het wat beter. Ik moet nog twee weken geduld hebben, tot na mijn consultatie. Ik probeer geduld te hebben en wacht op groen licht van de dokters", besloot hij. Ondertussen houdt de renner van Deceuninck.Quick-Step het bij kijken naar de koers. Met de Tour is er natuurlijk wel wat interessants om volgen...