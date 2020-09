Roglic treurt er niet om dat naaste belager al op grotere achterstand heeft gestaan: "We zitten in een geweldige positie"

De sleutel tot succes op planeet Roglic is klaar en helder: de focus niet verliezen en standhouden bergop. Dan is Primoz Roglic altijd Tourwinnaar in 2020. Al valt Pogacar niet te onderschatten en stond die in een vroegere fase in deze Tour al verder op achterstand.

Alles loopt op wieltjes voor Roglic en de zijnen, maar de gele trui waarschuwt in het door de ploeg opgenomen interview voor valpartijen. "Elke dag zien we mannen naar huis gaan. Het belangrijkste is om gefocust te blijven. Als je steeds meer vermoeid geraakt, verlies je gemakkelijk de motivatie en kan er altijd iets stom gebeuren. Dat kan ik mij niet veroorloven."

'SLOVEEN WINT DE TOUR'

Is er een bepaald punt waar Roglic verwacht dat de beslissing valt? "De tijdrit gaat een heel belangrijke dag worden." In dat geval blijft de spanning nog lang intact. "Ik heb er vertrouwen in dat een Sloveen de Tour zal winnen. Wie dat is, zullen we binnen een week of binnen enkele dagen zien. Hopelijk ben ik het."

Op de Grand Colombier verslikte Roglic zich al wel eens in Pogacar. "Ik ging te vroeg en miste die punch in de laatste 50-80 meter." Door tijd te verliezen in de waaierrit leek de UAE-renner uit koers geslagen, maar de dag nadien pakte die veertig seconden terug. "Je kunt altijd zeggen dat je iets anders had willen doen, maar we zitten in een geweldige positie", bekijkt Roglic het positief.